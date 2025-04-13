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Türkiye
İHA 13.04.2025 05:00

Küçükçekmece’de motosikletli iki kişi bir evi kurşunladı

Küçükçekmece’de plakasız motosikletle gelen kar maskeli iki şahıs, bir evi kurşunlayıp olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de motosikletli iki kişi bir evi kurşunladı

Olay, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Mercan Sokak’ta meydana geldi.

Plakasız bir motosiklete binen kar maskeli iki kişi sokakta bulunan bir evi kurşunladı. Saldırının ardından şahıslar olay yerinden kaçarken sesleri duyan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri saldırı alanında inceleme başlattı. Yapılan incelemede olay yerinde 5 mermi kovanı bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan kimse olmazken ateş açılan binanın isabet almadığı öğrenildi.

Polis ekipleri saldırı ile ilgili incelemeyi genişletirken kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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