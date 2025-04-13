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Türkiye
İHA 13.04.2025 01:17

Aksaray’da kar yağışı yeniden başladı

Hava sıcaklığının eksi 3’lere kadar düştüğü Aksaray’da nisan ayının ortasında kar yağışı yeniden başladı.

Aksaray’da kar yağışı yeniden başladı

4 gün önce hava sıcaklıklarının 26 derecedeyken aniden eksilere kadar düştüğü Aksaray’da dün kendini gösteren kar yağışı gece yarısı yeniden başladı.

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Aksaray - Nevşehir Karayolu başta olmak üzere Güzelyurt ilçesi ve Helvadere bölgesi gibi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan tahminlerde soğuk hava, kar ve yağmur yağışlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği ön görülürken, kar yağışı nedeniyle kentte polis ve jandarma ekiplerince de güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray’da kar yağışı yeniden başladı



Özellikle karayolu ve otoyolda güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma gece boyunca denetimlerini sürdürüyor. Şehir genelinde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. 

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