Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.https://t.co/ZyIm8fBNwX pic.twitter.com/HBk69yGfqA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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