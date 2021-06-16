Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Çanakkale kıyıları müsilajla kaplandı
Deniz salyası, hava koşullarının etkisiyle Çanakkale Boğazı'nda yoğunlaştı. İskeleler ve barınaklardaki tekneler deniz salyası içinde kaldı. Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarındaki kirlilik havadan görüntülendi.
Çanakkale'nin eşsiz sahillerini kapladı. Müsilaj tabakaları, rüzgarın da etkisiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında yoğunlaştı.
Çanakkale Boğazı'nın ortasındaki deniz salyaları, akıntıyla sahillere vurdu.
Müsilaj havadan görüntülendi
İskeleler ve barınaklardaki tekneler köpüklerin içinde kaldı. Müsilaj, bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturdu.
Eceabat ile Kilitbahir köyü sahillerindeki müsilaj havadan görüntülendi.
Müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da kendini gösterdi.
Lapseki ile 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında da kirlilik gözlendi.
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