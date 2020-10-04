Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

1400’lü yılların başında Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam’da yaşanan hırsızlıkla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Küçük Hamam

Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nin başında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirdi.

1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanıldı, sonra yeniden hamam haline getirildi. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdi restoran olarak çalıştırılıyor.