Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaza yapan sürücü aracını bırakıp gitti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp gitti.
Yüreğir ilçesinin PTT Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AFN 206 plakalı otomobil yola devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsünün kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirledi.
Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: adana yüreğir kazaSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 02:44
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