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Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 269 kişiye para cezası
[Fotoğraf: Depo Photos]
Kocaeli'nde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 242, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 2 sürücüye para cezası uygulandı.
Ayrıca, farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.
Etiketler: para cezası kocaeli koronavirüsSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 01:27
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