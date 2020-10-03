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Kastamonu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hakan Kuşgözoğlu'nun kullandığı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda aynı istikamette giden Ahmet Aydın idaresindeki kamyona çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Berçin Özlem Şen, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Şen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Etiketler: kastamonu Kastamonu Eğitim ve Araştırma HastanesiSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 23:18
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