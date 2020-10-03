Hakan Kuşgözoğlu'nun kullandığı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda aynı istikamette giden Ahmet Aydın idaresindeki kamyona çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Berçin Özlem Şen, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Şen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.