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Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kente bağlı Yukarıçarıkçı köyünde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı oldukları öğrenilen A.D, Ağrı'ya, Ş.D ise Erzurum'a sevk edildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: ığdır Silahlı Kavga Iğdır Devlet HastanesiSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 23:07
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