Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da damdan düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da evinin damından düşen yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Bebek köyünde yaşayan Şükrü Kaya, tek katlı evinin damında oturduğu esnada dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: adıyaman eğitim ve araştırma hastanesi AdıyamanSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 21:47
Son Haberler
- 22:47
- 22:30
- 22:17
- 22:10
- 22:39
Sıradaki Haber
Elbistan'a dünyanın en büyük biyolojik havuzu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz