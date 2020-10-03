Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri iletti:
"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle COVID-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum."
Etiketler: recep tayyip erdoğan koronavirüs cumhurbaşkanı aşısıSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 19:53
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