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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Öztürk’ün kullandığı otomobil, Antalya-Fethiye Kavşağı'nda, Berkay Yıldız idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ve beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Tefenni ve Burdur'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Burdur kaza BurdurSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 22:47
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