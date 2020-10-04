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İnşaat molozlarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, inşaat molozlarına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'da Orhangazi Mahallesi'nde A.T. idaresindeki 01 ATV 84 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaat molozlarına çarptı. Kazada sürücü A.T. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: inşaat molozlarına çarpan motosiklet adana kazaSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 02:58
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