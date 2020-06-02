Haber Giriş: Kaynak: AA
Küçük Eymen'in 1,5 metrelik yılanla tehlikeli oyunu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti.
Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.
Babanın rahatlığı tepki çekti
Geçer, açık bir alana çıkardığı yılanla küçük oğlunun oyun oynadığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal meyda hesabından yayınladı.
Görüntülerde boyundan uzun yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer al. Yılan şans eseri küçük çocuğa zarar vermezken babanın rahatlığı ise tepki çekti.
Etiketler: çocuk yılanla oynadı 5 yılan 1Son Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 14:47
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