İstanbul Küçükçekmece Atakent Turgut Özal Bulvarı'nda katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden dolu haldeki çöp kamyonunun motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, kamyonu hemen caddenin sağına çekti. Motor bölümünden çıkan dumanlar bir süre sonra büyüdü. Elektrik akımındaki arıza nedeniyle çıkan yangında, alevler kamyonun motor kısmını ve şoför kabinini tamamen sardı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çöp kamyonuna müdahale ederken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen kamyonda hasar meydana geldi.