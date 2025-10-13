Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2025 22:26

Kredi çekemeyenleri yardım vaadiyle dolandırdılar: 20 tutuklama

İstanbul'da, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişileri, yardım etme bahanesiyle dolandırarak 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Kredi çekemeyenleri yardım vaadiyle dolandırdılar: 20 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren zanlılardan 22'si tutuklanmaları, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

Başsavcılıkça, 36 şüpheli hakkında banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerin, söz konusu fatura bedellerinin geri tahsil edilmesi için icra müdürlüklerince mağdurlara muvafakatname hazırlatarak dilekçe verdirdiği, böylece zanlıların 369 kişiden muvafakatname aldığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda dolandırıcılık yaparak 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, emniyet güçlerince yapılan operasyonda, 25 zanlı yakalanmıştı. Operasyonda 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşılırken, 1 zanlının da vefat ettiği belirlenmişti.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
Sıradaki Haber
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:11
Trump, 20 maddelik Gazze planının "üçüncü-dördüncü aşamasında olduklarını" söyledi
22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
21:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı
21:39
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi
21:45
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ