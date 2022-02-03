Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 00:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isteyen Mehmet Emir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Adana Kozan'da, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti.
Koyunlarını kurtarmak için tarihi kaleye çıkan Emir, dengesini kaybedip uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana Hayvancılık
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