Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin saat 00.03'te yerin 13 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
AFAD, depremle ilgili olumsuz ihbarın yapılmadığını ve gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
Etiketler: AFAD Akdeniz Bölgesi Antalya Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz