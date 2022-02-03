Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmit, Kartepe, Gölcük ve Çayırova'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İzmit, Kartepe, Gölcük ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Aramalarda 30 gram metamfetamin, 48 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 lira ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A., Y.D., E.D., T.D., B.E. ve Y.K. tutuklandı. 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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