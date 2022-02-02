Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün sivil yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 fişek ve şüphelilere ait cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK Terör Örgütü
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