Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köyceğiz'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Köyceğiz ilçesinde Toparlar Mahallesi Şelale mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangına müdahele sürüyor
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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