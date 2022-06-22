Köyceğiz ilçesinde Toparlar Mahallesi Şelale mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangına müdahele sürüyor

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.