Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişi motosikletle çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu’nda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaya, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Karaköy Necatibey Caddesi'nde koşarak yolun karşına geçmek isteyen yayaya, motosiklet çarptı. Çarpmayla hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan iki yaralının yardımına koştu. Yaralı motosiklet sürücüsü ve yaya, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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