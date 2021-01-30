Karaköy Necatibey Caddesi'nde koşarak yolun karşına geçmek isteyen yayaya, motosiklet çarptı. Çarpmayla hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan iki yaralının yardımına koştu. Yaralı motosiklet sürücüsü ve yaya, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.



