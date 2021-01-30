Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartıyla seyahat kısa süre içinde hayata geçecek. Bu konudaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaportsuz seyahat tarafların hazırlıklıklarını tamamlamasının ardından uygulamaya girecek.
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartıyla seyahate imkan tanıyan anlaşma 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için öncelikle iki ülkedeki iç hukuk usullerinin tamamlanması gerekiyor. Sonrasında da taraflar bunu birbirlerine diplomatik yollarla bildirecek.
Son yazılı bildirimin 30'uncu gününde de iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak kimlik kartıyla seyahat edebilecek.
Etiketler: Azerbaycan
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