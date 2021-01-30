İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019 tarihinde otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otobüs şoförü tutuklu sanık Necdet Karakuş’un davasında duruşma savcısı mütalaasını dava dosyasına sundu.

Sanığın, durakta bekleyen maktul ve müştekilere kasten çarptığı kaydedildi. Kazanın ardından otobüsten inerek bıçağı oradaki kişilere savurduğu belirtildi.

Sanığın, mağdurlar ve müştekiye karşı 14 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlendiği ifade edildi. Mütalaada, hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur’a yönelik ise ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği belirtildi.

Sanık Necdet Karakuş'un müebbet ve 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

