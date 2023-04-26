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Türkiye
AA 26.04.2023 18:22

Korunan alanlar 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı koruma alanları, Ramazan Bayramı süresince 1 milyon 333 bin 718 kişi tarafından ziyaret edildi.

Korunan alanlar 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 647 korunan alanda yürütülen koruma çalışmaları ve sosyal donatı yatırımları, vatandaşların bu alanlara ilgisini her geçen gün artırıyor. Korunan alanlar, sürdürülebilir bir doğa için insan ve doğa dengesini koruyan faaliyetlerde bulunma imkanı sunuyor.

Tabiatın yeniden canlanmasıyla doğada daha fazla vakit geçirmek isteyenler, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek korunan alanlara akın etti. 3 günlük tatil süresince koruma alanları 1 milyon 333 bin 718 kişiyi ağırladı.

Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen alanlar arasında, Muğla'daki Marmaris Milli Parkı 322 bin 320 kişi ile birinci olurken, 248 bin 127 kişinin ziyaret ettiği Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı ile 123 bin 500 ziyaretçiyi ağırlayan Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı da ilk üçte yer aldı.

İlk 3 ayda 8,5 milyona yakın ziyaretçi

Özellikle salgın sonrası dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğa ve açık alan aktiviteleri vatandaşlar tarafından daha fazla tercih ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı korunan alanları, bu yılın ilk 3 ayında (ocak-şubat-mart) 8 milyon 471 bin 66 kişi ziyaret etti.

Vatandaşlar, korunan alanlarda yaptıkları gerek günübirlik ziyaretler gerekse konaklama tesisleri sayesinde tatillerini doğada rahatlıkla geçirebiliyor.

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