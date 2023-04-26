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Türkiye
İHA 26.04.2023 16:17

Depremde yıkılan binadaki klozet duvarda asılı kaldı

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın ikinci katında bulunan klozet, yan binadaki ortak duvarda asılı kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, 'asrın felaketi'nin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkazın yüzde 95'inin kaldırıldığı Adıyaman'da, zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Depremde yıkılan binadaki klozet duvarda asılı kaldı

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı, bitişikteki bina ise yıkılmadı.

Binanın ikinci katındaki banyoda bulunan klozet, her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Aynı binanın üçüncü katındaki duş başlıkları da dikkati çekti.

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