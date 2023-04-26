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Türkiye
TRT Haber 26.04.2023 17:28

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya: Lütfen tedbili olalım.

Beklenen kuvvetli yağışa ilişkin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından İstanbullulara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı. 

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