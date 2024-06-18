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Türkiye
İHA 18.06.2024 10:20

Korsan taksiyle polis aracı çarpıştı, sürücüye ceza yağdı

İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerinde seyreden trafik ekibi ile kırmızı ışıkta geçen korsan taksi çarpıştı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı kazada, sürücüye 64 bin 466 lira, yolcuya ise 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde, polis aracıyla seyir halinde olan Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B, kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen Kazım D. (55) idaresindeki korsan taksi ile çarpıştı.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis aracındaki memurlar O.B.B, S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı. Korsan taksi sürücüsü Kazım D. yara almadan kurtulurken, aracında olan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ile A.K.K. (8) yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer iki yaralı memur ise ticari taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

Memurlardan S.A'nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y'nin de yüzünün çizildiği, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

400 lira karşılığından anlaşmışlar

Öte yandan, çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı kadın yolcu Hilal G'nin de sözlü ifadesine başvuran polis, internetten ulaştığı Kazım D. ile 400 lira karşılığında kendisini Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne götürmek için anlaştığını ve aracın korsan taksi olduğunu belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri, aracı trafikten 60 gün süreyle men etti.

Sürücüye ve yolcuya ceza

İkinci kez yakalandığı öğrenilen sürücü Kazım D'ye ise "korsan taşımacılık" maddesinden 64 bin 466 lira, kadın yolcu Hilal G'ye ise "Korsan taşımacılıkla yolculuk yapmak" maddesinden 2 bin 143 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan Kazım D. "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan adliyeye sevk edildi.

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