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Türkiye
İHA 18.06.2024 09:55

Kapılarını kilitlediği otomobilden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bindiği otomobilde kapıları üzerine kilitleyen 2 yaşındaki Hüsnanur Emen, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Adilcevaz ilçesindeki evinin bahçesinde park halindeki otomobile oyun oynamak için binen 2 yaşındaki Hüsnanur Emen, otomobilin kapılarını kilitledi. Bir süre sonra sıkılan çocuk, çıkmak isterken kapıları açamayınca panikleyerek ağlamaya başladı.

Küçük çocuğu fark eden vatandaşlar, aracın kilitli olduğunu anlayınca durumu kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştı. Vatandaşlar bir yandan küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu sakinleştirmek için mücadele etti.

Uzun uğraşlar sonucu otomobilin kapısını kendi imkanlarıyla açan vatandaşlar, küçük çocuğu dışarı çıkartmayı başardı.

"Bir anlık dalgınlığımızdan yararlanarak içeri girerek kapıyı kilitledi"

Hüsnanur’un amcası Ünal Emen, mahalleye bayramlaşmak amacıyla hazırlık yaptıkları sırada anahtarı arabanın üzerinde unuttuklarını belirterek, "Yeğenim Hüsnanur bir anlık dalgınlığımızdan yararlanarak içeri girerek kapıyı kilitledi. Artık bir şey yapamaz hale geldik. Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı levye yardımıyla açarak çocuğu kurtardık" dedi.

Yaklaşık bir saat otomobilin içerisinde kilitli kalan çocuk ise kurtarılarak ailesine teslim edildi.

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