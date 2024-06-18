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Türkiye
İHA 18.06.2024 09:56

Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü

Hatay'da, seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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