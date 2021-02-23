Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Çetin, COVID-19'a yakalanmaktan çok korktuğu için bütün tedbirleri uyguladığını ancak görevinden dolayı hastalığa yakalandığını söyledi.

Ailesinde en son kendisinin koronavirüse yakalandığını ve hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğini belirten Çetin, "Hastanede çalışmaya devam ettiğim bir dönemde bir sabah kas ağrısı, ateş ve halsizlikle uyandım. Poliklinik yaparken şikayetlerimin artması üzerine test yaptırdım ve pozitif çıktı. Eve gidip kendimi izole ettim" dedi.

Çetin, hastalığın ikinci gününde dayanılmaz hale gelen ağrılar nedeniyle sabaha karşı uyanarak ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Evdeki bütün ışıkları kapatarak ihtiyaçlarımı gideriyordum”

Hastalığının 20'nci gününde hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Çetin, bir süre sonra gözünde ağrıların başladığını ve loş ışığa bile bakamayacak duruma geldiğini anlattı.

Çetin, “Hastaneden çıktığımda halsizlik dışında bir sorunum yoktu. Çok mutlu ve yeniden doğmuş gibi hissederek hastaneden taburcu oldum. Çok sevinerek eve gittim ama evde göz ağrım başladı. Çok değişik bir ağrıydı, ışığa bile bakamıyordum. Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim ve bunun normal bir şey olmadığını anladım. Daha önce duymadığım ve hiç yaşamadığım bir ağrıydı. Evdeki bütün ışıkları kapatarak yolumu bulmaya çalışıp ihtiyaçlarımı gideriyordum” şeklinde konuştu.

“Koronavirüs gözlerimde iltihaba neden oldu”

Koronavirüsün gözlerinde üveite (göz iltihabı) neden olduğunu söyleyen Çetin, “Doktorum bunun COVID-19'da çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Doktor olmama rağmen bunu daha önce hiç duymamıştım. Çok şükür körlükle bile sonuçlanacak bir durumdan kullandığım göz ilaçları sayesinde toplamda bir buçuk ay gibi bir süreçte iyileştim" dedi.

Herkesin virüse karşı gerekli tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Çetin, hastalığın herkeste farklı sonuçlar gösterdiğini, herkesin buna göre hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

