Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Ekipler, yurt genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere de cezai işlem uygulanıyor.
Kocaeli'de salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 408 iş yeri ve 15 bin 837 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 123, yasaklı yerlerde sigara içen 70, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 128, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 ve karantina kuralına uymayan 4 kişi ile salgın tedbirlerine riayet etmeyen 6 iş yerine idari para cezası kesildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.
Trafikte yapılan denetimlerde de 1034 aracın kontrolü sağlandı.
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