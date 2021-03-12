Kış, mart ayında da etkisini sürdürüyor. Birçok kent, kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğunlaştı.

Nevşehir

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla yollarda temizlik çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kanala düşen bir otomobil, bölgeye gelen kurtarma ekipleri ve çevredekilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kayseri

Kayseri'de akşam geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Karabük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Karabük'te kar yağışı başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Mart ayında yeniden kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor.

1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi kar yağışının ardından beyaza bürünürken karayolları ekipleri olası bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında ve Keltepe Kayak Merkezi’nde de etkili oluyor.