Çavuşlar Mahallesi’nde bulunan Çavuşlar TOKİ konutları D-10 blok önünde, Nazif İ. bir arkadaşından emanet olarak aldığı otomobili evinin önüne park etti.

Bir süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti.

[Fotoğraf: İHA]

LPG’li olan otomobilin tüpünün patlamaması için köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri ise yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.