Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 01:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de park halindeki araç küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de bir site içerisinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Çavuşlar Mahallesi’nde bulunan Çavuşlar TOKİ konutları D-10 blok önünde, Nazif İ. bir arkadaşından emanet olarak aldığı otomobili evinin önüne park etti.
Bir süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti.
[Fotoğraf: İHA]
LPG’li olan otomobilin tüpünün patlamaması için köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri ise yangını kısa süre içerisinde söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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