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Koronavirüs fırsatçılarına göz açtırılmadı
Son 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına düzenlenen 41 operasyonda 71 kişi hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla koronavirüsü fırsat bilenlere göz açtırılmıyor.
10 günde 25 ilde düzenlenen 41 operasyonda 71 kişi hakkında işlem yapıldı.
KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.
Etiketler: süleyman soylu son dakika koronavirüs fırsatçılarıSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:09
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