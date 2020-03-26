Haber Giriş: Kaynak: AA
2 buçuk ton sahte dezenfektan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 2 bin 600 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi, iş yeri sahibine bin 750 lira ceza kesildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde vergi dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye ekiplerinin katılımıyla iş yerlerinde denetim yapıldı.
Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen denetimlerde bir iş yerinin faaliyet izninin olmadığı belirlendi. Mahkeme kararı sonrası yapılan aramada iş yerinde, 2 bin 600 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, vergi dairesi ekiplerince de bin 750 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: sahte dezenfektan malatya koronavirüs dezenfektan covid-19Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:07
Sıradaki Haber
Marmaray ve Başkentray'da da yolcu sayısı azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz