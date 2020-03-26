Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde vergi dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye ekiplerinin katılımıyla iş yerlerinde denetim yapıldı.

Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen denetimlerde bir iş yerinin faaliyet izninin olmadığı belirlendi. Mahkeme kararı sonrası yapılan aramada iş yerinde, 2 bin 600 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, vergi dairesi ekiplerince de bin 750 lira para cezası uygulandı.