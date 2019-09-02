15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçip, araç sınıfları nedeniyle ceza alan vatandaşlara haziran ayında af çıkmıştı.

Kaçak geçiş yapan 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık ceza affedildi. Ödenen 3 milyon 9 bin liranın iadesi başvuru yapabilmesi için bugün son gün.

Ödenen paranın iadesi için, vergi dairesine dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

Ödenen 3 milyon lira 30 Eylül'e kadar vatandaşlara iade edilecek

Peki sağlık sorunları ya da farklı bir gerekçeyle, son başvuru tarihini kaçıranlar ise, mazeretlerini belgeleyerek, başvuru tarihinin bitimindeki ilk iş gününde müracaatlarını yapabilecek.

Para iadeleri ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber