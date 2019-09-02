Sonbaharın başladığı ilk günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmayacak. Yurt genelinde sıcaklıklar, hafta boyu mevsim normallerinde seyredecek.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Bugün sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar Rize il geneli ile Artvin kıyılarında yağışın çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Burada beklediğimiz yağış miktarı metrekarede 50 ile 100 kilogram olacak." dedi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor
3 büyükşehirde önümüzdeki günlerde yağışın beklenmediğini aktaran Çelik, "Sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece İzmir'de 32-33 derecede olacak." diye konuştu.
İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görülmeyecek.
Hava sıcaklığı 30 ile 35 derece arasında olacak.
Akdeniz'de ise perşembe günü yer yer yağış görülmesi bekleniyor.
- 5 günlük tahmin (Haritalı)
Bölge bölge hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 31°C
Az bulutlu
Denizli 36°C
Az bulutlu
İzmir 30°C
Az bulutlu ve açık
Muğla 34°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 31°C
Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Isparta 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Sivas 28°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Amasya 32°C
Parçalı bulutlu
Samsun 27°C
Parçalı bulutlu
Tokat 28°C
Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Erzurum 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 32°C
Parçalı bulutlu
Van 27°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Mardin 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: TRT Haber