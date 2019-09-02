Sonbaharın başladığı ilk günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmayacak. Yurt genelinde sıcaklıklar, hafta boyu mevsim normallerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Bugün sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar Rize il geneli ile Artvin kıyılarında yağışın çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Burada beklediğimiz yağış miktarı metrekarede 50 ile 100 kilogram olacak." dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor

3 büyükşehirde önümüzdeki günlerde yağışın beklenmediğini aktaran Çelik, "Sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece İzmir'de 32-33 derecede olacak." diye konuştu.

İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görülmeyecek.

Hava sıcaklığı 30 ile 35 derece arasında olacak.

Akdeniz'de ise perşembe günü yer yer yağış görülmesi bekleniyor.

5 günlük tahmin (Haritalı)

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bursa 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 31°C

Az bulutlu

Denizli 36°C

Az bulutlu

İzmir 30°C

Az bulutlu ve açık

Muğla 34°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya 31°C

Az bulutlu ve açık

Hatay 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Isparta 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Sivas 28°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Amasya 32°C

Parçalı bulutlu

Samsun 27°C

Parçalı bulutlu

Tokat 28°C

Parçalı bulutlu

Trabzon 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Erzurum 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 32°C

Parçalı bulutlu

Van 27°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Mardin 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 37°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: TRT Haber