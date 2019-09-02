Ankara'da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Artık Özel Halk Otobüslerinde nakit para kullanılmayacak.

Yeni uygulama ile birlikte Ankara'da toplu ulaşımın tamamı yalnızca Ankarakart üzerinden sağlanacak. Böylece özellikle aktarmada yaşanan problemler de ortadan kalkacak.

Ankara'da yeni ulaşım tarifesi

Otobüslerde Ankarakart uygulaması ile yeni tarifeye de geçilecek.

Bugünden itibaren 2 buçuk lira olan bir biniş ücreti, 3 lira 25 kuruşa yükselecek.

"Kullan at" bileti ve kredi kartı ile biniş ücreti ise 4 lira olarak belirlendi.

75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti 1 liradan 1 lira 60 kuruşa, öğrenci transfer ücreti ise 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltildi.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Fatih Acar