Mehmet Bayrak kullandığı 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araçla Kısık mevkiinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu.

Kazada aynı aileden anne Ayşe Habibe Aksu, çocukları Mustafa ve Zeliha Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Bayrak ile henüz ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralı 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.

Kaynak: İHA