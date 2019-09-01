Sınavlar, eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav olmak üzere 3 aşamadan oluşacak.

Başvurular, kurumun internet adresi üzerinden 2 Eylül -16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav için aranan şartlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 35 yaşını doldurmamış olmak ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İletişim, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin birinden mezun olmak gerekiyor.

Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir belgeye sahip olmak da aranan şartlar arasında.

Eleme sınavı ve yazılı sınav, 28 Eylül tarihinde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber