İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-14" uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA