İHA 25.09.2025 16:14

Köpek saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım

Burdur'da 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Zeynep Yalpı, "Biz hayvanlara zarar gelsin istemiyoruz ama durduk yere hayvan gelip insanı parçalamamalı. Gerçekten de yardıma gelmeselerdi belki de ben ölmüş olacaktım" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Zeynep Yalpı (53), 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yaralanan kadını, bir inşaatta çalışan işçiler kurtardı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Yardıma gelmeselerdi belki de ben ölmüş olacaktım"

Olay anını anlatan Zeynep Yalpı, "3 köpek beni parçalayabilirlerdi. Aşırı derece üzerime saldırıdırlar. İnsan ölebilirdi o anda. Çünkü 3 tane büyük köpek üzerine geliyor. Orada 1-2 kişi yardıma gelmesiyle kurtuldum yoksa köpekler beni öldürecekti. Biz hayvanlara zarar gelsin istemiyoruz ama durduk yere hayvan gelip insanı parçalamamalı. Gerçekten de yardıma gelmeselerdi belki de ben ölmüş olacaktım" şeklinde konuştu.

"Biz olmasak kadını parçalayabilirlerdi"

Zeynep Yalpi'yi köpek saldırısından kurtaran Özgür Kolukısa, `Biz inşaatta çalışırken bağırma sesi duyduk. Ben de koştum geldim. Hemen kurtardık. Biz devamlı bu mahallede olduğumuz için köpeklerle karşılaşıyoruz. Buralarda geziyorlar uzun süredir de toplama görmedik. Biz yetişmiş olmasak daha da kötü şeyler olabilirdi. Kadını parçalayabilirlerdi. Çok şükür ayırdık` diye konuştu. `İşçiler olmasa eşimi 3 köpek parçalardı` Zeynep Yalpi'nin eşi Nasuh Yalpı, `Sesleri duyan inşaatta çalışan işçiler koşuyor hemen. Bu esnada da köpeklerinden 1 tanesi 2 diş geçiriyor. Olay bu şekilde gerçekleşti. Hanımın durumu iyi. Tüm tedavileri yaptırdık. Bizim mahallede daha öncesinde iki tane daha oldu. Bir yaşlı teyzeye bir de öğrenciye saldırmıştı köpekler. Belediye bu iki olaydan sonra sokak köpekleri toplamıştı. Baya mahallede köpekler vardı onları belediye topladı. Bugünlerde köpekler tekrardan da çoğalmaya başladı. Bizim tek isteğimiz köpeklerin toplanması. Biz küçük bir şekilde atlattık bunu ama daha küçük bir çocuk olsa ya da işçiler olmasa 3 köpek parçalardı. Çok kötü şeyler olurdu` ifadelerini kullandı.

Köpek saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım

