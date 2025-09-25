Açık 27.2ºC Ankara
İHA-DHA 25.09.2025 13:57

İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı

İzmir'de CHP'li belediyelerden maaşlarını alamayan çalışanlar iş bırakınca sokaklar yine çöple doldu. Karşıyaka ilçesinin en kalabalık noktalarından biri olan Çarşı'da çöp yığınları oluşurken, bazı sokaklarda farelerin cirit attığı görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattığı grev, çöp toplama hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Çarşı ve mahallelerde biriken çöplere tepki gösteren vatandaşlar, Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ı istifaya davet etti.

İlçenin en kalabalık noktalarından Çarşı'da çöp dağları oluşurken, bazı sokaklarda farelerin cirit attığı görüntüler ortaya çıktı. Oluşan görüntü kirliliği ve kötü kokudan dolayı şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, gelen turistlerin duydukları rahatsızlıkların altını çizdi.,

"Sanırım fareleri evcilleştirmeye çalışıyoruz"

Karşıyaka'da yaşayan Dilek Bakırkaynak, durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bunlar artık bir dağ yığını haline gelmeye başladı. Yanlarından temizlik çalışanları geçiyor, bakıp gülerek gidiyorlar. Hoş bir görüntü değil. Karşıyaka Çarşı'da fareler geziyor. Sanırım bunları da evcilleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar çoğalırsa ciddi sorun olacak. Çözüm üretilmeyecekse istifa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka’da esnaflık yapan Elif Dumlu (45), `15 yıldır bu çöp kovaları burada. Çöp konteynerlerinin kaldırılmasını istiyorum. Belediyemiz düzgün çalışmıyor. Burada karasinekten, sivrisinekten durulmuyor. Bütün mahalle berbat durumda. Kokudan, sinekten geçilmiyor. Lütfen belediye çalışanlarının maaşını verin, onlar da düzgün çalışsın. Onlara maaş verilmediği için çöpler böyle kalıyor ve şu anda grevdeler. Bu ne zamana kadar devam edecek bilemiyorum. Karşıyaka'nın haline bakar mısınız? Her taraf pislik içinde, bu konuyla ilgilensinler` dedi.

"Duygusuz, duyarsız bir belediye olamaz"

Ankara’da yaşadığını ve bir aydır İzmir’de olduğunu bugün de Karşıyaka’ya gezmeye geldiğini belirten Cemal İrhan (70) da `Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir ihanet olarak görüyorum. Böyle duygusuz, duyarsız bir belediye olamaz. Belediye yapmıyor, esnafla birlik haline gelip çöpleri geçici olarak kaldırılabilir. Bu rezaletin açıklanamayacak halidir. Karşıyaka'yı ilk kez bu kadar berbat gördüm. Böyle görünce fotoğraflarını da çektim. Bir vatandaş olarak üzülüyorum. Hepimiz bu pislikten sorumluyuz ama en çok da bizi yönetenlerin sorumluluğu var. İzmir’i bu kadar pis, Karşıyaka'yı bu kadar rezalet halde görmemiştim` diye konuştu.

CHP İzmir
