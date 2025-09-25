Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2025 12:42

Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

ETİKETLER
Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Emine Erdoğan: "Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur"
12:39
İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi
12:42
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti
12:33
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:10
Bakan Ersoy: Müzikte telif gelirleri rekor kırdı
12:05
MSB kaynakları: "Suriye'de 'Tek Devlet, Tek Ordu" desteklenecek
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ