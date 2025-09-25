İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlarda, 322 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk, 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap, 492 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Valisi, cumhuriyet başsavcılıkları, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve kahraman polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.