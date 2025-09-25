Açık 27.2ºC Ankara
AA 25.09.2025 13:57

Zonguldak'ta madende göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 5 işçiden 4'ü kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta madende göçük: 1 ölü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü kurtarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

Ocaktan çıkarılan madenci Orhan Maskar'ın (44) cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen Zonguldak Valisi Mustafa Hacıbektaşoğlu, madencinin ailesine başsağlığı diledi.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 12.15'te göçük ihbarı aldıklarını bildirdi.

Eksi 260-360 kotu arasında 5 işçinin göçüğe maruz kaldığına değinen Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan 3'ü göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 2 işçimizden biri yaralı olarak kurtarıldı, şuuru açık, hayati tehlikesi yok, az önce ziyaret ettik. Maalesef 1 işçimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Orhan Maskar işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, madencilerimize geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışması tamamlandı. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun."

