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Türkiye
İHA 04.06.2024 08:41

Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamın hayati tehlikesi sürüyor

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Aydın Nazilli’de saldırdıkları yaşlı bir kişiyi hastanelik etti. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamın hayati tehlikesi sürüyor

Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın’da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. 

Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı. 

Özsağolu, olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye giden 112 ekipleri tarafından  hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Özsağolu’nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

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