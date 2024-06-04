Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamın hayati tehlikesi sürüyor

Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın’da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı.

Özsağolu, olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye giden 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Özsağolu’nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.