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Türkiye
AA 04.06.2024 08:00

4 ilde operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "KALKAN-23" operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz.

4 ilde operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" sözlerini kullandı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta düzenlenen Kalkan-23 operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

 

 

 

Van'da 125 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bu kişilerden 18'inin tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 14 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 9'unun tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, ayrıca Van'da 125 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini verdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 11 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 10'unun tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu ise yakalanan 9 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 1'inin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık
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