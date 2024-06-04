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Türkiye
AA 04.06.2024 07:52

Mardin'de zehir taciri 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mardin'de zehir taciri 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlçelerde 28 adreste, 290 polisin katıldığı ve dron kullanılan operasyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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